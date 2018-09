Merkel wirbt in Eurokrise um Chinas Vertrauen

Peking (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel wirbt bei ihrem Besuch in China angesichts der dramatischen Eurokrise um Vertrauen in Deutschland und Europa. Zum Auftakt ihrer zweitägigen Gespräche empfing Chinas Regierungschef Wen Jiabao die Kanzlerin mit militärischen Ehren in der Großen Halle des Volkes. Anschließend kamen Merkel und Wen Jiabao zusammen. Die sieben mitreisenden Minister sowie zwei Staatssekretäre trafen sich mit ihren chinesischen Amtskollegen. Merkel möchte die chinesische Führung überzeugen, dass trotz Eurokrise in Deutschland und Europa investiertes Geld sicher ist.

Streit ums Geld für Deutschlands Ärzte

Berlin (dpa) - Die Kassenärzte haben kurz vor der entscheidenden Phase der Honorar-Verhandlungen fürs kommenden Jahr mit Konsequenzen in den Praxen gedroht. Die Stimmung in der Ärzteschaft sei hochexplosiv, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Köhler. Da gebe es mehr als Unmut, wenn die Vergütung sinkt. Genau dies fordert der Spitzenverband der Krankenkassen. Der Durchschnitts-Überschuss je Arzt habe sich allein aus dem Geld der gesetzlichen Kassen seit 2007 von 105 000 auf 134 000 Euro erhöht. Köhler warf den Kassen Spiel mit falschen Zahlen vor.

Zeitung: Immer mehr Firmen wollen Ökostrom-Ermäßigung

Berlin (dpa) - Angesichts der steigenden Strompreise wollen immer mehr deutsche Firmen nach einem Zeitungsbericht von den Kosten der Energiewende entlastet werden. Bis zum Stichtag Ende Juni hätten 2023 Unternehmen einen Antrag auf eine ermäßigte Ökostrom-Umlage für energieintensive Unternehmen gestellt. Das seien mehr als doppelt so viel Anträge wie im Jahr zuvor, zitiert die «Süddeutsche Zeitung» aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Die Ausnahmen treiben die Belastungen der Bürger in die Höhe. Sie zahlen die Ökoenergieförderung per Umlage über den Strompreis.

Ex-US-Außenministerin Rice fordert ein starkes Amerika

Tampa (dpa) - Die frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice hat sich beim Parteitag der US-Republikaner für ein starkes Amerika eingesetzt. Die USA dürften nicht ihre militärische Überlegenheit verlieren. «Frieden kommt durch Stärke», rief sie den jubelnden Delegierten in Tampa (Florida) zu. Präsident Barack Obama warf sie vor, die Führungsrolle der USA aufgegeben zu haben. Der Parteitag endet am Donnerstag mit einem Auftritt des frisch gekürten Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney.

Jordanien weist syrische Flüchtlinge nach Krawallen aus

Amman (dpa) - Nach schweren Unruhen in einem Flüchtlingslager will Jordanien mehr als 100 Syrer in ihre Heimat ausweisen. Bei den Auseinandersetzungen wegen der Zustände in dem Lager waren mehr als 50 Flüchtlinge und jordanische Polizisten verletzt worden. Die Syrer würden wegen ihrer Beteiligung an den Krawallen abgeschoben, sagte der jordanische Regierungschef Fayez Tarawneh. In Jordaniens einzigem Flüchtlingslager leben derzeit etwa 22 000 Syrer, bis zu 80 000 Bürgerkriegsflüchtlinge könnten es bis Ende des Jahres werden. Bewohner sprechen von untragbaren Zuständen in dem Wüstencamp.

Angeblicher Augenzeuge bestreitet US-Angaben über Bin-Laden-Tötung

Washington (dpa) - Das neue Buch eines angeblichen Augenzeugen zieht nach Medienberichten die offiziellen US-Angaben zur Tötung des Terrorführers Osama bin Laden infrage. Der Al-Kaida-Chef sei bereits tödlich getroffen worden, bevor Mitglieder eines Sonderkommandos den Raum betreten hätten, heißt es laut Internetportal «Huffington Post» in dem Buch eines ehemaligen Mitglieds der US-Spezialkräfte Navy Seals, der nach eigenen Angaben bei der Kommandoaktion im pakistanischen Abbottabad dabei war. Nach Angaben des Weißen Hauses hatte sich Bin Laden bei der Erstürmung seines Hauses «widersetzt» und sei darauf von US-Soldaten mit Schüssen in die Brust und in den Kopf getötet worden.