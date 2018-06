Bayern-Trainer Heynckes lässt Martínez-Einsatz offen

München (dpa) - Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat einen Einsatz von Javier Martínez im Bundesligaspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart offen gelassen. «Ich denke, dass es im Moment nicht so wichtig ist, dass er am Wochenende im Aufgebot ist oder ob er ein paar Minuten spielt», sagte Heynckes am Donnerstag bei der Vorstellung des 40-Millionen-Euro-Einkaufes auf einer Pressekonferenz in München. Es sei wahnsinnig viel auf Martínez eingestürzt. «Es ist ganz klar, dass er erst einmal zu Ruhe kommen und sich erst einmal integrieren muss», meinte Heynckes.

Heldt über Afellay-Wechsel zu Schalke: «Nur Details zu klären»

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung von Ibrahim Afellay vom FC Barcelona. Der 26 Jahre alte Außenstürmer aus den Niederlanden soll vom Revierclub für ein Jahr ausgeliehen werden. Schalkes Manager Horst Heldt bestätigte am Donnerstag in Gelsenkirchen, dass der Wechsel schnell über die Bühne gehen könnte. «Wir sind mit Afellay und allen Beteiligten von Barcelona auf einem guten Weg. Es sind nur noch Details zu klären. Falls alles schnell geht, könnte er schon am Freitag bei uns sein», erklärte Heldt zu dem Überraschungscoup.

HSV-Chef Jarchow: Chancen für van-der Vaart-Deal 30:70

Hamburg (dpa) - Die Chancen für eine Rückkehr von Rafael van der Vaart zum Hamburger SV schätzt dessen Vorsitzender als gering ein. «Ich würde im Moment sagen, die Chancen für einen Abschluss liegen bei 30 zu 70 Prozent», sagte Carl-Edgar Jarchow dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). Kolportiert wird, dass der englische Premier-League-Verein Tottenham Hotspur 18 Millionen Euro verlangt, der HSV aber maximal zwölf Millionen zu zahlen bereit ist. Den größten Teil würde wohl Milliardär und HSV-Investor Klaus-Michael Kühne sowohl für Ablöse als auch Gehalt bereitstellen.

Schützin Schmermund holt erste deutsche Paralympics-Medaille

London (dpa) - Die querschnittsgelähmte Luftgewehrschützin Manuela Schmermund hat mit Silber die erste deutsche Medaille bei den Paralympics in London gewonnen. Die 40-Jährige von der SG Mengshausen wurde am Donnerstag im Schießen aus zehn Metern Zweite und musste sich nur der Chinesin Zhang Ciuping geschlagen geben. Dritte wurde Nathalie Smith aus Australien. Schmermund hatte vor acht Jahren in Athen Gold gewonnen, in Peking 2008 war ihr ebenfalls mit Silber der erste Medaillen-Coup geglückt.

Schumacher bekräftigt: Keine Entscheidung vor Oktober

Spa-Francorchamps (dpa) - Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat noch einmal bekräftigt, dass mit einer Entscheidung über seine sportliche Zukunft nicht vor Oktober zu rechnen sei. Das stellte der 43 Jahre alte Mercedes-Pilot am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps klar. Der Vertrag des siebenmaligen Champions mit dem deutschen Werksrennstall endet nach dieser Saison. Schumacher war 2010 in die Formel 1 zurückgekehrt.

Neuer Eishockey-Bundestrainer wahrscheinlich nächste Woche bekannt

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der neue Eishockey-Bundestrainer könnte schon in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Eine Entscheidung stehe unmittelbar bevor, teilte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Uwe Harnos, am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Das mit der Trainersuche beauftragte Kompetenzteam habe dem Direktorat mehrere Kandidaten vorgeschlagen, mit denen in den nächsten Tagen verhandelt werden solle. Handball-Prozess: Freispruch für Schwenker rechtskräftig

Kiel (dpa) - Die Kieler Staatsanwaltschaft hat im Prozess gegen die früheren Handball-Größen Uwe Schwenker und Zvonimir Serdarusic ihre Revision in Teilen zurückgenommen. Das Verfahren ist zwar noch nicht endgültig beendet, der Freispruch vom Vorwurf der Schiedsrichterbestechung beim Champions-League-Erfolg des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt im Jahr 2007 aber ist rechtskräftig. «Die Staatsanwaltschaft trägt damit nach erneuter Prüfung Bedenken gegen die Erfolgsaussichten des Rechtsmittels der Revision Rechnung», teilte die Kieler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Tennisprofi Kohlschreiber bei US Open in der zweiten Runde

New York (dpa) - Philipp Kohlschreiber steht bei den US Open in der zweiten Runde. Der 28 Jahre alte Augsburger entschied am Mittwoch (Ortszeit) in New York sein Erstrunden-Duell gegen den Franzosen Michael Llodra mit 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 für sich. Kohlschreiber trifft beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nun auf den Franzosen Benoit Paire. Von den insgesamt zehn deutschen Tennis-Herren hatten zuvor schon Cedrik-Marcel Stebe, Philipp Petzschner, Björn Phau und Daniel Brands die zweite Runde erreicht. Überraschend ausgeschieden ist dagegen Tommy Haas.