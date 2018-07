Wachstumsschwäche hinterlässt erste Bremsspuren auf Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Wachstumschwäche der deutschen Wirtschaft hat im August erste Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Insgesamt waren in dem Ferienmonat 2,09 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Dies ist zwar die niedrigste August-Arbeitslosigkeit seit 21 Jahren. Trotzdem fiel der Anstieg im Vergleich zum Vormonat mit 29 000 deutlich stärker als sonst im August üblich. In den zurückliegenden Boom-Jahren hatte die August-Arbeitslosigkeit meist stagniert oder war sogar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell unverändert bei 6,8 Prozent - nach 7,0 Prozent im Vorjahr.

Flugbegleiter starten Streik bei Lufthansa am Freitag

Frankfurt/Main (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa beginnen am Freitag mit ihren seit Tagen angekündigten Streiks. «Es wird Freitag ganz definitiv gestreikt», sagte der Chef der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Offen blieb zunächst, an welchen Stationen die Arbeitnehmer zu Ausständen aufgerufen werden. Nach den Ankündigungen der Gewerkschaft kommen sowohl Berlin als auch Frankfurt für die erste, auf einige Stunden beschränkte Streikwelle infrage. Der Streik werde an dem Ort stattfinden, «wo auch die Verantwortung für das derzeitige Lufthansa-Desaster begann», hieß es in einer internen Ufo-Mitteilung.

Christoph Mohn führt Aufsichtsrat von Bertelsmann

Berlin/Gütersloh (dpa) - Der 47-jährige Christoph Mohn wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Das Kontrollgremium wählte Mohn am Donnerstag in Berlin zum Nachfolger von Gunter Thielen, der aus Altersgründen aus dem Amt ausscheidet. Mohn, Sohn des 2009 gestorbenen Bertelsmann-Patriarchen Reinhard Mohn und dessen Frau Liz, werde das Amt am 1. Januar 2013 antreten, teilte der Konzern mit. «Bertelsmann befindet sich aktuell am Beginn eines langfristigen Konzernumbaus», sagte Mohn der Mitteilung zufolge. «Der Aufsichtsrat wird diesen Wandel zu einem noch wachstumsstärkeren Unternehmen ebenso konstruktiv wie kritisch begleiten. Besonders achten werden wir dabei auf die Wahrung unserer Unternehmenskultur bei Bertelsmann.»

Sicherheitsabfrage bei Girokarte-Karten nur noch über Chip

Berlin (dpa) - Sparkassen und Banken werden in Zukunft nur noch Girocards mit Chips herausgeben. Noch in diesem Jahr sollten sieben Millionen Sparkassen-Kunden die neuen Karten erhalten, teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Donnerstag in Berlin mit. Bei den Karten der neuen Generation erfolgt die Sicherheitsüberprüfung an Geldautomaten dann nur noch über den Chip. Der Datenabgleich über Magnetstreifen entfällt. Der neue Chip enthalte alle notwendigen Sicherheitsinformationen, der Magnetstreifen werde nur noch im Ausland gebraucht, etwa in den USA, sagte Wolfgang Adamiok, beim Sparkassenverband für die Kartensysteme zuständig. Weil die Karte nicht mehr durch den Leser gezogen werden muss, bleibe sie auch länger haltbar. Nach den Sparkassen sollen auch die Banken im kommenden Jahr mit Karten neuen Typs nachziehen.

Viele Neuheiten zum IFA-Start - Mobilfunk-Branche setzt auf LTE

Berlin (dpa) - Neuheiten-Feuerwerk und große Versprechen zum IFA-Start: Die Elektronik-Riesen blasen mit neuen Tablets zur Jagd auf das iPad, die Mobilfunk-Konzerne wollen mit dem LTE-Datenturbo für schnellere Netze in Deutschland sorgen. Außerdem versuchen sie verstärkt, ihre Netze mit attraktiven Inhalten zu füllen. Die Deutsche Telekom und Vodafone gaben in Berlin den Startschuss zum beschleunigten Ausbau der LTE-Netze, damit sie allen zur Verfügung stehen. Bislang diente LTE hierzulande vor allem dazu, die weißen Flecken der Internet-Breitbandversorgung in den ländlichen Gebieten zu beseitigen. Das hatte die Politik den Mobilfunkkonzernen bei der Lizenzvergabe im Frühjahr 2010 so vorgeschrieben. Inzwischen ist diese Pflichtaufgabe erfüllt. Die Telekom präsentierte zur IFA den ersten LTE-Tarif für ihre Smartphone-Kunden.

Weitere Lustreisen bei Ergo - nach Jamaika und Mallorca

Düsseldorf (dpa) - Beim Versicherungskonzern Ergo reißen die Affären um Lustreisen auf Kosten des Unternehmens nicht ab. Nachdem der zweitgrößte deutsche Erstversicherer erst vor einem Jahr durch eine Sex-Sause für Versicherungsvertreter in einer Budapester Therme in die Schlagzeilen geraten war, brachte die Konzernrevision nun weitere Fälle ans Tageslicht. Demnach haben Vertreter bei der Konzerntochter Hamburg-Mannheimer in den Jahren 2009, 2010 und 2011 Reisen in einen Swingerclub auf Jamaika organisiert. Ergo-Sprecher Alexander Becker bestätige am Donnerstag einen entsprechenden Bericht im «Handelsblatt» vom gleichen Tag. Doch diese Reisen seien nicht vergleichbar mit der Budapester-Affäre, beteuerte der Sprecher.

Deutsche Börsen leiden unter schwindender Notenbankfantasie

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienindizes haben am Donnerstag Verluste verzeichnet. Nachlassende Hoffnung auf schnelle Notenbank-Maßnahmen drückten auf die Stimmung, sagten Börsianer. Der Dax verlor vor dem Handelsstart in New York 0,80 Prozent auf 6954 Punkte, der MDax gab 0,41 Prozent auf 11 018 Punkte ab. Der TecDax hielt sich mit minus 0,16 Prozent auf 794 Punkte besser. In den vergangenen Tagen hatten sich die Indizes im meist lustlosen und abwartenden Handel ohne entscheidende Impulse seitwärts bewegt. Der Kurs des Euro bewegte sich kaum: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2544 (1,2545) Dollar. Der Dollar kostete damit 0,7972 (0,7971) Euro.