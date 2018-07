München (AFP) Die Vereinten Nationen haben am Freitag die Hälfte ihres Beobachterteams aus der umkämpften syrischen Millionenstadt Aleppo abgezogen. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Samstagsausgabe. Die UNO begründete ihren Abzug ausdrücklich nicht mit der steigenden Intensität der Kämpfe und sprach von einer vorübergehenden Maßnahme. Grund für den Abzug sei der "Zusammenbruch des Mobilfunknetzes" in Aleppo, sagte eine Sprecherin.

