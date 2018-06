New York (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner hat die erhoffte Überraschung gegen den Spanier Nicolas Almagro verpasst. In der zweiten Runde der US Open unterlag der 28-Jährige aus Bayreuth dem an Nummer elf gesetzten Almagro in fünf Sätzen 3:6, 7:5, 7:5, 4:6, 4:6.

Bei dem mit 25,526 Millionen Dollar dotierten Grand-Slam-Turnier in New York schied Petzschner damit als sechster von anfangs zehn deutschen Tennis-Herren aus.

Zuvor waren Tommy Haas, Florian Mayer, Matthias Bachinger, Tobias Kamke und Benjamin Becker frühzeitig gescheitert. In Runde eins hatte sich Petzschner noch in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Franzosen Nicolas Mahut durchgesetzt.