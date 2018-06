New York (SID) - Trotz eines 2:0-Satzvorsprungs ist Tommy Haas bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige unterlag bei seiner 15. Flushing-Meadows-Teilnahme dem Letten Ernests Gulbis (Lettland) in 3:44 Stunden mit 6:3, 6:4, 4:6, 5:7, 3:6. Die Entscheidung fiel, als Haas im abschließenden Satz sein Aufschlagspiel zum 3:5 abgeben musste.

Bei einem seiner Lieblingsturniere hatte Haas zuvor dreimal im Viertelfinale gestanden - zuletzt 2007. Der gebürtige Hamburger war im Juni 2011 nach insgesamt drei Schulter- und einer Hüft-OP nur noch die Nummer 896 des Rankings. In dieser Saison gelang Haas eine beeindruckende Rückkehr. Er gewann das Turnier in Halle/Westfalen und erreichte unter anderem die Finals von Washington und Hamburg.