Los Angeles (dpa) - Ein 100 Jahre alter Autofahrer ist in Los Angeles vor einer Schule in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat dabei elf Menschen verletzt. Unter den Opfern seien neun Kinder, meldet NBC. Der 100-Jährige habe auf dem Gelände eines Supermarkts rückwärts ausparken wollen. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und geriet in die Menschengruppe, wie es weiter hieß. Die Polizei prüft laut «Los Angeles Times», ob der Rentner das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand er nicht.

