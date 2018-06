FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstag weiter stabil über der Marke von 1,25 US-Dollar gehalten. Vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Ben Bernanke am Freitag bei der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole dürften sich die Investoren "weiterhin sehr zurückhaltend zeigen", sagte ein Experte. Im frühen Handel stand der Euro bei 1,2550 Dollar. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2545 (Dienstag: 1,2548) Dollar festgesetzt.

Der Euro könnte am Freitag aus den stabilen Handelsspannen der vergangenen Tage ausbrechen, meinte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Beim Auftritt von US-Notenbankchef Bernanke in Jackson Hole wartet die Finanzwelt gespannt auf Hinweise auf ein mögliches neues Anleihekaufprogramm der Fed. Die Commerzbank geht davon aus, dass Bernanke den Markt enttäuschen wird und vor dem Hintergrund positiver Konjunkturdaten aus den USA kein neues Kaufprogramm andeutet. Für die Commerzbank besteht dann das Risiko, dass der Euro "wieder Fahrt nach unten aufnimmt".

Im weiteren Handelsverlauf wird vor allem eine Versteigerung italienischer Staatsanleihen am späten Donnerstagvormittag das Interesse auf sich ziehen. Experten erwarten gemeinhin, dass sich Italien zu günstigeren Konditionen frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen kann. Auf dem Tagesprogramm stehen außerdem europäische Stimmungsindikatoren und Daten zum privaten Konsum in den USA.