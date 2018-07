Washington (dpa) - «Isaac» bleibt auch einen Tag nach seinem Aufprall auf die US-Südküste gefährlich. Er schwächte sich zwar bei seinem Zug ins Inland von einem Hurrikan zum Tropensturm ab. Aber er bewegte sich so langsam vorwärts, dass sich Louisiana, Mississippi und Alabama auf heftige Regenfälle und hohe Flutwellen bis weit in den Tag hinein gefasst machten. Damit drohten weiter schwere Überflutungen. 750 000 Menschen in fünf Bundesstaaten saßen nach Angaben des Senders CNN am Abend ohne Elektrizität in ihren Häusern.

