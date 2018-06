Sydney (AFP) Wegen der Ermordung einer im Internet kennengelernten jungen Frau ist ein 22-jähriger Australier am Freitag zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Sydney befand ihn für schuldig, durch eine "Strategie der Täuschungen und Lügen" den Kontakt zu der 18-Jährigen hergestellt und sie dann getroffen und zum Tatort gelockt zu haben. Der Angeklagte gestand den Mord an der Frau, der er sich im sozialen Internetnetzwerk Facebook unter Verwendung eines Pseudonyms angenähert hatte.

