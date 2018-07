Tianjin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute zum Abschluss ihrer zweitägigen Chinareise das Airbus-Montagewerk in der Stadt Tianjin südöstlich von Peking. Bei einem Festakt zur Auflieferung des hundertsten Airbus A320 in dem einzigen außereuropäischen Werk des Flugzeugherstellers wird sie vom scheidenden Ministerpräsidenten Wen Jiabao begleitet. Im Juni 2009 war dort der erste Airbus der Baureihe ausgeliefert worden. Airbus hatte am Vortag den Verkauf von 50 neuen Maschinen des Typs A320 und die Fortsetzung seiner Endmontage in China besiegelt.

