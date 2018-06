Tokio (dpa) - Eine Woche nach der schweren Niederlage im US-Patentprozess hat Samsung ein deutlich kleineres Verfahren gegen Apple in Japan gewonnen. Ein Gericht in Tokio entschied, dass Samsung die betroffenen Apple-Patente zum Synchronisieren von Inhalten zwischen verschiedenen Geräten nicht verletzt habe. Apple ging gegen acht Geräte vor, darunter die Smartphones Galaxy S2 und Galaxy Note. Insgesamt laufen in Japan mehr als zehn Verfahren zwischen den beiden Konkurrenten.

