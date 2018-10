Istanbul (AFP) Deutschland erleichtert das Visaverfahren für türkische Bürger. Wie die deutsche Botschaft in Ankara am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte, tritt das neue System am kommenden Montag in Kraft. Anträge für Schengenvisa werden ab dann bei einer von der Botschaft beauftragten Firma abgegeben, die in der Türkei über landesweit fünf Vertretungen verfügt; ab November soll die Zahl auf sieben wachsen. Anders als bisher müssen Antragsteller demnach nicht mehr persönlich erscheinen, sondern können ihren Antrag von einem Bevollmächtigen einreichen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.