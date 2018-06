Luxemburg (AFP) In der Eurozone ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli zum ersten Mal auf mehr als 18 Millionen gestiegen. 18.002.000 Menschen waren ohne Arbeit und somit 88.000 Menschen mehr als im Vormonat, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Das entspricht einer Rekordarbeitslosenquote von 11,3 Prozent.

