Frankfurt/Main (AFP) Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihren Streik bei der Lufthansa wie angekündigt um 13.00 Uhr beendet. Der Ausstand in Frankfurt am Main sei zu Ende, sagte am Freitagmittag ein UFO-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. "Die Flugbegleiter gehen jetzt zur Crew-Planung und werden dort für die Maschinen eingeplant."

