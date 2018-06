Weimar (AFP) Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald soll Weltkulturerbe werden. Das ehemalige Lagergelände des Konzentrationslagers Buchenwald solle "als elementares Zeugnis der nationalsozialistischen Verbrechen und der Geschichte des 20. Jahrhunderts" in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen werden, wie Thüringens Kulturminister Christoph Matschie (SPD) am Freitag in Weimar erklärte. Der Freistaat Thüringen wird einen entsprechenden Antrag bei der Kultusministerkonferenz stellen. Diese entscheidet dann über die Liste, die Deutschland bei der UN-Kulturorganisation einreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.