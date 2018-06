Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat personell noch einmal nachgelegt. Der Aufsteiger leiht Kingsley Onuegbu (26) bis Jahresende von Bundesligist SpVgg Greuther Fürth aus. Der Stürmer hatte sich zuletzt nach einer mehr als einjährigen Verletzungspause wieder herangekämpft und soll in Sandhausen die Spielpraxis bekommen, auf die er in Fürth derzeit keine Aussicht hat. Der Nigerianer war im Sommer 2010 von Eintracht Braunschweig nach Fürth gewechselt und kam in der vergangenen Saison für gerade einmal sechs Minuten zum Einsatz.