Houston (Texas/USA) (SID) - Nach einem tragischen Unfall ist ein Fan des US-amerikanischen Football-Klubs Houston Texans verstorben. Der Mann war am Donnerstagabend während des Testspiels der Texans gegen die Minnesota Vikings über das Geländer einer Rolltreppe im Reliant Stadium gefallen und drei Stockwerke in die Tiefe auf den Bürgersteig gestürzt In einem Krankenhaus in Houston erlag der 25-Jährige seinen schweren Verletzungen.