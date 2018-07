Spa (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher muss wegen des regelwidrigen Einfahrens in die Boxengasse im zweiten freien Training zum Großen Preis von Belgien (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky) eine Strafe in Höhe von 2500 Euro zahlen. Das entschieden die Rennkommissare des Automobil-Weltverbandes FIA am Freitag.

Der 43 Jahre alte Mercedes-Pilot, der in Spa sein 300. Rennen bestreiten wird, war am Eingang der Boxengasse an einem Begrenzungspoller vorbeigefahren. Weil dabei keine anderen Wagen in der Nähe waren, stuften die Rennkommissare die Aktion als ungefährlich ein und ließen Schumacher mit einer geringen Geldstrafe davonkommen.