Paris (AFP) Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy will künftig bei Konferenzen auftreten und sich dafür laut Presseberichten eine stattliche Vergütung zahlen lassen. Ex-Innenminister Claude Guéant bestätigte am Freitag in Paris, dass Sarkozy wie andere frühere Staats- und Regierungschefs an "einer Reihe Konferenzen" teilnehmen wolle. Der britische Ex-Premierminister Tony Blair oder Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nehmen ebenfalls regelmäßig an internationalen Konferenzen teil.

