Mainz (dpa) - Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ist der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Franken setzten sich am Abend zum Auftakt des zweiten Spieltages beim FSV Mainz 05 mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Felix Klaus in der 67. Minute.

