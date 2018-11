Fürth (SID) - Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Die Mannschaft von Trainer Mike Büskens tritt am 7. September in Beilngries gegen Zweitligist FC Ingolstadt an. Anstoß im Altmühlstadion ist um 17.00 Uhr.