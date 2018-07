Frankfurt/Main (SID) - Wieder mit Kapitän Philipp Lahm, aber weiter ohne Bastian Schweinsteiger: Bundestrainer Joachim Löw hat wie erwartet Kapitän Philipp Lahm und Torwart Manuel Neuer ins Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer am 7. September in Hannover (20.45 Uhr/ZDF) und vier Tage später in Wien gegen Österreich (20.30 Uhr/ARD) berufen.

Beim 1:3 im Testländerspiel gegen Argentinien vor gut zwei Wochen in Frankfurt/Main hatte Lahm wegen der Geburt seines ersten Sohnes frei bekommen, Neuer hatte verletzungsbedingt absagen müssen.

Erneut nicht nominiert wurde hingegen Schweinsteiger. Der Mittelfeldstar von Bayern München soll nach seinen diversen Verletzungen und Rückschlägen in diesem Jahr behutsam aufgebaut werden, um möglicherweise beim zweiten Quali-Doppelpack Mitte Oktober in Irland und gegen Schweden wieder zur Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu stoßen. Zudem muss Löw erneut auf Bayern-Torjäger Mario Gomez (Sprunggelenk-Operation) und den Dortmunder Sven Bender (Leisten-Operation) verzichten.

Die England-Legionäre Lukas Podolski und Per Mertesacker vom FC Arsenal kehren hingegen rund acht Wochen nach dem Halbfinal-Aus bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine in den DFB-Kader zurück. Dem Duo hatte Löw im vergangenen Monat eine Auszeit gegönnt. - Das 22-köpfige deutsche Aufgebot für die Länderspiele gegen die Färöer und Österreich:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Ron-Robert Zieler (Hannover 96), Marc-André ter Stegen (Borussia Mönchengladbach)

Abwehr: Jerome Boateng, Holger Badstuber, Philipp Lahm (alle Bayern München), Lars Bender (Bayer Leverkusen), Mats Hummels, Marcel Schmelzer (beide Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Per Mertesacker (FC Arsenal)

Mittelfeld: Mario Götze, Ilkay Gündogan, Marco Reus (alle Borussia Dortmund), Julian Draxler (Schalke 04), Mesut Özil, Sami Khedira (beide Real Madrid), Toni Kroos, Thomas Müller (beide Bayern München), André Schürrle (Bayer Leverkusen), Lukas Podolski (FC Arsenal)

Angriff: Miroslav Klose (Lazio Rom)