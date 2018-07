Monte Carlo (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Metalist Charkow, Rosenborg Trondheim und Rapid Wien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monte Carlo. Leverkusen hatte sich als Bundesliga-Fünfter für die Gruppenphase qualifiziert.

Die sechs Gruppenspieltage werden vom 20. September bis 6. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 15. Mai 2013 in Amsterdam statt.