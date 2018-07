Düsseldorf (dpa) - Angesichts der zunehmenden Gewalt am Rande von Fußballspielen haben die Innenminister und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ihr nationales Sicherheitskonzept überarbeitet.

So soll das Verhalten der Polizei bundesweit vereinheitlicht werden, berichteten NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) und DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock in Düsseldorf. In den Stadien sollen nur noch zertifizierte Sicherheitsunternehmen eingesetzt werden. Viele Vereine müssten ihre Überwachungstechnik nachrüsten. «Wir wollen, dass es so im Fußball nicht weitergeht», sagte Jäger. Obwohl die Saison erst begonnen habe, sei es schon bei 42 Spielen zu Ausschreitungen gekommen.