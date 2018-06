Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat seinen größten Star seit Kevin Keegan zurück. Rafael van der Vaart trägt nach einem zähen Transferpoker wieder das Trikot des Bundesligisten. 13 Millionen Euro kostet die Hamburger die Rückholaktion vom englischen Premier-League-Verein Tottenham Hotspur.

Milliardär Klaus-Michael Kühne, Edelfan und Investor beim HSV, stellt einen Großteil der Summe als zinsloses Darlehen zur Verfügung. Der 29-jährige van der Vaart, der bereits von 2005 bis 2008 für die Norddeutschen spielte und nun einen Dreijahresvertrag bis 2015 erhielt, hatte in den zwei Jahren in England 28 Tore für die Spurs geschossen.

«Ich bin kein Superman, kein Messi oder Ronaldo. Ich denke aber, dass ich der Mannschaft helfen kann», sagte der Mittelfeldspieler bei seiner Präsentation im Stadion. «Es ist ein Traum für mich, in Hamburg zu sein. Ich hatte meine beste Zeit hier und habe auch den HSV vermisst.» Gegen Werder Bremen am Samstag wird er noch nicht im Kader stehen, will die Mannschaft aber im Stadion unterstützen. «Der HSV muss immer oben mitspielen», meinte der Niederländer. Vielleicht reiche es am Saisonende für einen Europa-League-Platz.

Trainer Thorsten Fink lobte seinen neuen Star als «eine große Persönlichkeit» und forderte: «Wir brauchen mehr Spieler, die Verantwortung übernehmen.» Der Coach warnte aber vor zu großen Erwartungen. «Rafael kann die Spiele nicht allein gewinnen. Die Last muss verteilt werden.»

Mit einem Privatflugzeug war der Niederländer in Hamburg eingeschwebt und hatte sich im Universitätsklinikum Eppendorf durchchecken lassen. Zunächst musste der Aufsichtsrat des Vereins über den Deal und das Finanzierungsmodell befinden, denn der HSV hat seinen Sparkurs ausgesetzt. Für die laufende Saison wurden 24,5 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Deutlich mehr als geplant.

Im Aufsichtsrat gab es auch Bedenken. Schließlich vergrößert der HSV sein Bilanzdefizit erheblich und kommt damit längere Zeit nicht aus den roten Zahlen heraus. Dennoch stieg nach der Beratung weißer Rauch auf. «Das Darlehen von Herrn Kühne war absolut notwendig, damit wir unsere Liquidität behalten», sagte Alexander Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Clubchef Carl-Edgar Jarchow gestand: «Der Transfer lässt sich nur schwer mit unserem Sparkurs vereinbaren. Der Aufwand geht an unsere Grenzen.»

Kühne gab bekannt, dass «von mehreren Beteiligten schockierend hohe Forderungen erhoben wurden, die jetzt auf ein gerade noch zu rechtfertigendes Maß zurückgeführt sind». Ob er damit auch den HSV meinte, ließ er offen. Der Inhaber eines Logistik-Unternehmens hat dem Hamburger Verein schon einmal 12,5 Millionen Euro für neue Spieler überlassen und sich dafür Anteile an sechs HSV-Profis gutschreiben lassen.

Die Begeisterung breitete sich nur Minuten nach Bekanntwerden im Internet aus. «Endlich lohnt es sich wieder, in Hamburg ins Stadion zu gehen!», twitterte ein Nutzer. Andere himmelten van der Vaarts Ehefrau Sylvie an, die für den Glamour-Faktor sorgt. Artig bedankte sich die Gattin des Profis bei den Fans der Spurs: «Danke, Spurs und allen Fans für eine riesige Zeit! Ihr habt das größte Team Englands. Ich liebe euch ewig. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen.»

In den ersten drei Jahren in Hamburg war van der Vaart der Dreh- und Angelpunkt des HSV-Spiels. Von seinen gefühlvollen Zuspielen in die Spitze und seinen Kunstschüssen aus der Distanz schwärmen die Fans seither. 48 Tore gelangen ihm in 113 Partien. Van der Vaart soll gar bereit sein, auf Teile seines bei Real Madrid und in London gewohnten Jahressalärs zu verzichten.

Wenige Tage zuvor war die Stimmung in Hamburg noch im Keller. Nach der Pokalpleite beim Drittlisten Karlsruher SC (2:4) und der Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) wurde der Bundesliga-Dino schon als Abstiegskandidat gehandelt. Deshalb war am vergangenen Dienstag der Tscheche Petr Jiracek für vier Millionen Euro vom VfL Wolfsburg geholt worden. Zudem traf der Wochen zuvor verpflichtete Mittelfeldakteur Milan Badelj (vier Millionen Euro) von Dinamo Zagreb endlich in Hamburg ein.