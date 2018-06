Madrid (SID) - Welt- und Europameister Spanien ist dem Wunsch von Fußball-Rekordmeister Bayern München nachgekommen und hat Javier Martínez nicht für die kommenden Länderspiele nominiert. Martínez fehlt im Aufgebot von Trainer Vicente del Bosque für das Spiel am 7. September gegen Saudi-Arabien und vier Tage darauf in der WM-Qualifikation in Georgien. Bayern-Coach Jupp Heynckes hatte am Donnerstag betont, del Bosque um die Freigabe für Zugang Martínez bitten zu wollen, "weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass der Integrationsprozess von Javi bei uns forciert wird".