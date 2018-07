Rom/Sydney (SID) - Der frühere Fußball-Weltstar Alessandro Del Piero sucht sein Glück in Australien. Der Weltmeister von 2006, eine Ikone des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin, wird sich dem Erstligisten Sydney FC anschließen. Dessen Geschäftsführer Scott Barlow soll am Wochenende nach Italien reisen, wo Del Piero seinen Vertrag unterzeichnen wird.

"Es ist eine Ehre für unseren Klub, die Liga und den australischen Fußball, dass eine Legende wie Del Piero bei uns spielt", hieß es auf der Webseite des Vereins bereits. Zuvor hatten der Schweizer Super-League-Klub FC Sion sowie weitere Vereine aus dem Mittleren Osten und Asien Angebote für den 37-Jährigen vorgelegt.

Del Pieros Vertrag in Turin war am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Mit seinem Namen sind bei Juve acht Meisterschaften sowie Triumphe in der Champions League und im Weltpokal verbunden.