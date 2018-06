Frankfurt/Main (SID) - Ohne Neulinge, dafür aber mit drei Rückkehrern von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bestreitet die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre letzten beiden Gruppenspiele der EM-Qualifikation gegen Weißrussland am kommenden Freitag in Rostock (18.00 Uhr/Eurosport) und in Bosnien-Herzegowina am 10. September. Patrick Herrmann, Tony Jantschke und Peniel Mlapa hatten im Spiel gegen Argentinien (6:1) wegen der Champions-League-Qualifikation der Borussia gefehlt.

"Wir haben vor exakt zwei Jahren damit begonnen, diese Mannschaft aufzubauen. Die Jungs haben in dieser Zeit viele positive Ergebnisse erreicht und sich persönlich weiterentwickelt. Jetzt wollen wir auch die beiden ausstehenden Begegnungen gegen Weißrussland und Bosnien gewinnen und uns Selbstvertrauen für die Play-offs im Oktober holen, wo wir uns für die EM qualifizieren wollen", sagte DFB-Trainer Rainer Adrion.

Mit acht Siegen aus acht Spielen steht der DFB-Nachwuchs bereits als Sieger der Gruppe A fest und kann für die Play-offs planen. Die Gewinner der sieben Begegnungen am 12. und 16. Oktober nehmen neben dem Gastgeber an der EM teil.