Zeist (SID) - Der neue Bondscoach Louis van Gaal hat den Neu-Hamburger Rafael van der Vaart und den Neu-Schalker Ibrahim Afellay nicht für die WM-Qualifikationsspiele der Niederlande gegen die Türkei am 7. September in Amsterdam und gegen Ungarn am 11. September in Budapest nominiert. Auch der zum AC Mailand gewechselte Ex-Hamburger Nigel de Jong und Gregory van der Wiel stehen nicht im Aufgebot des Vizeweltmeisters.

"Sie haben zu wenig gespielt und haben im Augenblick mit ihren neuen Vereinen genug zu tun", sagte der ehemalige Bayern-Trainer in Zeist.

"Die Tür steht für sie auch in Zukunft weiter offen. Um Leistung zu zeigen, müssen sie fit sein. Durch den Vereinswechsel haben sie genug am Kopf. Ich benötige Spieler, die sich zu einhundert Prozent auf die Spiele gegen die Türkei und Ungarn konzentrieren. Es werden sehr schwierige Spiele werden", ergänzte van Gaal.

Dagegen gehören die Bundesligaspieler Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Bast Dost (VfL Wolfsburg) und Arjen Robben (Bayern München) zum Oranje-Aufgebot.