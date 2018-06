Teheran/Kairo (dpa) - Ein iranischer Parlamentarier hat die harten Worte von Ägyptens Präsident Mohammed Mursi gegen das Regime in Syrien scharf kritisiert.

Dem Ägypter fehle die «notwendige politische Reife», um einen Gipfel der Blockfreien Staaten zu leiten, sagte der ehemalige stellvertretende Außenminister Hussein Scheicholeslam am Freitag der Nachrichtenagentur Mehr. In Kairo hingegen wurde Mursi am Donnerstagabend bei seiner Ankunft auf dem Flughafen von rund 300 Anhängern begeistert empfangen.

Mursi hatte die iranische Führung am Donnerstag brüskiert, indem er bei der Eröffnung des Blockfreien-Gipfels in Teheran die Unterstützung der Revolution in Syrien «eine moralische Pflicht sowie eine politische und strategische Notwendigkeit» nannte. Die syrische Delegation verließ während der Rede den Saal. Mursi habe in seiner Funktion als Vorsitzender des Blockfreien-Gipfels die Position Ägyptens zur Sprache gebracht, dies sei ein «großer Fehler» gewesen, sagte Scheicholeslam.

Kommentatoren in Ägypten lobten dagegen Mursi wegen seines Eintretens für die Aufständischen gegen das Regime von Baschar al-Assad. «Wirksame Solidarität mit der syrischen Revolution ist eine Pflicht für Ägypten», meinte der links-liberale Politologe Amr Hamzawy. «Auf die, die Assads Diktatur unterstützen, sollten wir Druck ausüben.»

Der Iran gilt als der stärkste Unterstützer Syriens in der Region. Mursi kommt aus der islamistischen Muslimbruderschaft, deren syrischer Zweig den Aufstand gegen das Assad-Regime entscheidend mitträgt. Er ist der erste ägyptische Präsident, der seit der Islamischen Revolution von 1979 den Iran besucht. Die beiden Staaten unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Der Blockfreien-Gipfel sollte am Freitag zu Ende gehen. Der Iran übernimmt von Ägypten für drei Jahre den Vorsitz der Bewegung.

Bericht der Agentur Mehr