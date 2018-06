Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa hat die Gewerkschaft Ufo angesichts des Streiks der Flugbegleiter am Frankfurter Flughafen aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das von der Airline vorgelegte Angebot sei dafür eine ausreichende Grundlage, sagte Lufthansa-Sprecher Klaus Walther. Nach seinen Angaben waren in den ersten Stunden des Streiks ein Viertel der Flüge ab Frankfurt ausgefallen. In den Terminals bildeten sich lange Schlangen vor den Umbuchungsschaltern. Die Streikaktionen am Frankfurter Flughafen gehen heute bis 13.00 Uhr.

