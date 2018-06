Frankfurt/Main (dpa) - Genug geredet: In Frankfurt am Main hat heute die Streikwelle der Flugbegleiter begonnen. Am größten deutschen Flughafen legenn Stewards und Stewardessen der Lufthansa bis 13.00 Uhr ihre Arbeit nieder.

Deshalb müsse die Airline rund ein Viertel der Flüge, die für diesen Zeitraum geplant waren, absagen, sagte Lufthansa-Sprecher Jan Bärwalde der Nachrichtenagentur dpa. Betroffen seien voraussichtlich nur innerdeutsche und innereuropäische Flüge. «Langstreckenflüge haben wir ganz bewusst erst mal nicht angefasst», sagte Bärwalde.

Aufatmen könnten die Passagiere nach Freitag aber noch nicht. Auch für das Wochenende müssen sie sich möglicherweise auf Behinderungen einstellen. «Da kann ich tatsächlich keine Entwarnung geben», sagte Ufo-Chef Nicoley Baublies der Nachrichtenagentur dpa. «Wenn ich die Zeichen der Lufthansa richtig deute, wird es wohl nicht der letzte gewesen sein.»

Nach Angaben der Ufo ist die Mehrheit der 19 000 Flugbegleiter der Lufthansa in der Gewerkschaft organisiert. Seit 13 Monaten verhandelt Ufo mit Lufthansa. Neben fünf Prozent höheren Entgelten fordert sie unter anderem das Ende der Leiharbeit und Schutz gegen die Auslagerung von Jobs. Lufthansa plant hingegen mittelfristige Einsparungen bei den Personalkosten und will dafür unter anderem die Beförderungsstufen strecken. Die Verhandlungen waren am Dienstag für gescheitert erklärt worden.

