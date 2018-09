Romney will Amerika zu alter Stärke führen

Tampa (dpa) - US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat die wichtigste Rede seiner Karriere gehalten, aber längst nicht alle überzeugt. Der Republikaner versprach bessere Zeiten nach vier Jahren mit Barack Obama. Auf dem Parteitag der Konservativen in Tampa kündigte er an, die Arbeitslosigkeit halbieren und den Staatshaushalt ausgleichen zu wollen. Kommentatoren beurteilten die Ansprache als solide, aber nicht als rhetorisches Glanzstück. Die «New York Times» nannte sie in einem Editorial vor allem bei der Außenpolitik «banal».

Muslimische Verbände gegen Friedrichs Plakataktion

Köln (dpa) - Aus Protest gegen eine Plakataktion haben vier muslimische Verbände die sogenannte Sicherheitspartnerschaft mit dem Bundesinnenministerium gekündigt. Die Plakate stellten Muslime unter Generalverdacht, warfen die Verbände Innenminister Hans-Peter Friedrich vor. Die Kampagne wendet sich gegen eine islamistische Radikalisierung. Die Grünen und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kritisierten die Aktion, weil auf den Plakaten muslimisch aussehende Menschen wie auf einem Steckbrief dargestellt würden.

Merkel-Besuch: Unternehmer fordern besseren Marktzugang in China

Tianjin (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat während des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel besseren Marktzugang in China angemahnt. Bei einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao forderten deutsche Spitzenunternehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen und mehr Transparenz im Patentschutz. Chinas Premier räumte Unzulänglichkeiten ein und versprach Besserung. An dem Treffen nahmen die Spitzen der deutschen und chinesischen Wirtschaft, Wirtschaftsminister Philipp Rösler und Verkehrsminister Peter Ramsauer teil.

Pentagon droht Autor von Bin-Laden-Buch

Washington (dpa) - Das Pentagon hat dem Autor des Buchs über die Tötung von Osama bin Laden gedroht. Der Leiter der Rechtsabteilung, Jeh Charles Johnson, erinnerte den ehemaligen Elitesoldaten an entsprechende Verpflichtungen zur Geheimhaltung. Die Militärs wollen jetzt prüfen, ob in dem Buch Details enthalten sind, die als geheim einzustufen sind. Nach den bisher veröffentlichten Auszügen schossen die Navy Seals Bin Laden bei ihrem Überraschungsangriff schon in der Wohnungstür tödlich in den Kopf. Er habe keine Gegenwehr geleistet.

Netanjahu will vor UN Warnung an Iran aussprechen

Jerusalem (dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will den Iran vor der UN-Vollversammlung als größte Gefahr für den Weltfrieden brandmarken. Netanjahu wolle Ende September eine entsprechende Rede halten, teilte sein Büro mit. Inzwischen berichtet die Zeitung «Haaretz», Bundeskanzlerin Angela Merkel habe den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor einem Angriff auf den Iran zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt. Merkel habe gebeten, Netanjahu möge Sanktionen und diplomatischen Bemühungen mehr Zeit geben.

Kämpfe und Granatbeschuss in Aleppo

Damaskus (dpa) - In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo haben Regimetruppen mehrere Wohnviertel mit Granaten beschossen. Die Artillerieangriffe richteten sich gegen die Bezirke Hananu, Bustan al-Kasr und Salaheddin. Das berichten die Syrischen Menschenrechtsbeobachter in London. Sie erfolgten als Antwort auf eine Attacke syrischer Rebellen auf eine Sicherheitszentrale im Stadtteil Al-Sahraa. Augenzeugen sahen Flammen in dem Gebäude.