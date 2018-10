Seoul (AFP) Nordkorea hat angekündigt, seine "nukleare Abschreckung" massiv zu verstärken. "Unsere nukleare Abschreckung wird über die Vorstellungskraft der USA hinaus modernisiert und erweitert", heißt es in einem Memorandum des nordkoreanischen Außenministeriums, das am Freitag von der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes veröffentlicht wurde. Nordkorea musste demnach Atomwaffen entwickeln, um sich gegen eine nukleare Bedrohung aus den USA zu wappnen. Dem Land bleibe in der Frage keine Wahl, "bis die USA die richtige Entscheidung treffen".

