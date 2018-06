Ferrol (SID) - Radprofi Linus Gerdemann hat bei der 67. Spanien-Rundfahrt den fünften deutschen Tagessieg knapp verpasst. Der Münsteraner belegte auf der 13. Etappe nach 172,8 Kilometern zwischen Santiago de Compostela und Ferrol als Mitglied einer Ausreißergruppe Platz fünf. Den Sieg sicherte sich der Australier Stephen Cummings vom Team BMC.

Shootingstar John Degenkolb (Argos), der bereits vier Etappen gewonnen hat, siegte im Sprint des Hauptfeldes und wurde Siebter. Der Geraer liegt damit im Kampf um das Grüne Trikot des Punktbesten weiter auf dem zweiten Platz hinter dem Spanier Joaquín Rodríguez (Katjuscha). Keine Änderungen gab es auch an der Spitze des Gesamtklassements, wo Rodríguez das Rote Trikot mit 13 Sekunden Vorsprung auf seinen Kontrahenten und Landsmann Alberto Contador (Saxo Bank) verteidigte.

Nach 40 Kilometern hatte sich die obligatorische Fluchtgruppe gebildet. In der Schlussphase deutete alles daraufhin, dass das Septett um Gerdemann gestellt werden würde, den Sprinterteams um Argos fehlten aber letztlich die Kraft.

Die 14. Etappe startet am Samstag in Palas de Rei und endet nach 149,2 km mit einer Bergankunft der 1. Kategorie auf dem 1470 m hohen Puerto de Ancares. Die Rundfahrt endet am 9. September traditionell in der Hauptstadt Madrid.