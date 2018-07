München (SID) - Sportschütze Julian Justus aus Homberg/Ohm hat sich bei den deutschen Meisterschaften den Titel im KK-Dreistellungskampf gesichert. Auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück vor den Toren Münchens kam der Olympiazwölfte mit dem Luftgewehr auf 1268,2 Ringe und verwies damit Daniel Brodmeier (Fellbach/1265,4) sowie Nikolas Schallenberger (Laudenbach/1264,8) auf die Plätze. Maik Eckhardt aus Dortmund, der wie Brodmeier in London in dieser Disziplin angetreten war, musste sich nach schwachem Finale mit Rang vier begnügen.