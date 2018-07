London (SID) - Radsportler Tobias Graf ist am zweiten Wettkampftag der Paralympics in London zu seiner zweiten Medaille gefahren. Der linksseitig oberschenkelamputierte Freiburger verlor im Finale der Einer-Verfolgung über 3000 m gegen den Chinesen Liang Guihua, sicherte sich aber die Silbermedaille. Bronze ging an den Franzosen Laurent Thirionet aus Frankreich.

Am Donnerstag hatte der 28 Jahre alte Graf im Londoner Velodrome die Bronzemedaille im Zeitfahren über einen Kilometer gewonnen.