Paris (AFP) Die französische Regierung hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad erneut mit einem Militärangriff gedroht, sollte er in dem blutigen Konflikt in seinem Land Chemiewaffen einsetzen. "Wenn es auch nur den Versuch gibt, sie (Chemiewaffen) direkt oder indirekt einzusetzen, käme die Antwort sofort und blitzschnell", sagte Außenminister Laurent Fabius am Freitag dem Sender Europe 1. "In diesem Punkt sind wir absolut kompromisslos. Diese biologischen und chemischen Waffen sind eine extreme Gefahr."

