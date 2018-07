New York (dpa) - Nach der emotionalen Achterbahnfahrt gegen Venus Williams musste sich Angelique Kerber erst einmal zehn Minuten im Eisbad abkühlen. «Ich weiß eh nicht, wann ich heute schlafen kann», sagte die 24-Jährige, als sie mit schlurfenden Schritten das Podium zur nächtlichen Fragestunde betrat.

Fast drei Stunden lang hatten sich Deutschlands beste Tennisspielerin und die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin in der zweiten Runde der US Open duelliert. Der Vollmond leuchtete hell über der größten Tennisarena der Welt, als Kerber 19 Minuten nach Mitternacht Ortszeit ihren Zeigefinger in den New Yorker Nachthimmel streckte. In 2:45 Stunden setzte sich die Sensations-Halbfinalistin des Vorjahres mit 6:2, 5:7, 7:5 gegen die zweimalige US-Open-Siegerin durch. In der nächsten Runde wartet Olga Goworzowa aus Weißrussland.

«Bei einem Grand Slam gegen Venus Williams und dann auch noch in New York, das ist schon was Besonderes. Ich kann sagen, dass ich stolz darauf bin, dass ich das noch gedreht habe», sagte Kerber. Mit 2:4 lag sie im dritten Satz bereits zurück, beim Stand von 4:5 trennten sie nur zwei Punkte ihrer Gegnerin von einer Niederlage - doch wieder wusste die Weltranglisten-Sechste in diesem packenden, turbulenten und teilweise auch hochklassigen Match eine Antwort.

«Klasse Fight von Angie gegen Venus!!!Und sie ist belohnt worden...ruhig und positiv geblieben..weiter geht's...da geht einiges», lautete der spontane Twitter-Kommentar von Bundestrainerin Barbara Rittner, die in der Spielerbox mitgefiebert und die neue Frontfrau des deutschen Damen-Tennis immer wieder aufgemuntert hatte.

Die nächtliche Erfolgs-Pointe lieferte dann Kerber. Nachdem sie den ersten Satz in 31 Minuten für sich entschieden, Venus Williams nur unfassbare 36 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld gebracht und fünf Doppelfehler produziert hatte, sah es zunächst nach einem weiteren souveränen Kerber-Coup aus. Die Zuschauer im nicht ganz vollen Arthur Ashe Stadium bereiteten ihr zwar Pein, mehrmals beschwerte sich die blonde Norddeutsche beim Schiedsrichter. Doch lange Zeit ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

Erst im dritten Durchgang schien ihr die Konzentration verloren zu gehen. Mehrmals schaute die Fed-Cup-Spielerin ratlos zu ihrem Trainer, bei den Seitenwechseln vergrub sie den Kopf unter ihrem Handtuch. «Da hatte ich all die Matches im Kopf, die ich schon gedreht habe. Ich habe bis zum Schluss daran geglaubt», sagte Kerber.

Tatsächlich hat sie sich nach ihrem wundersamen Höhenflug in diesem Jahr mittlerweile so ein Selbstbewusstsein und so eine Ich-kann-es-schaffen-Mentalität zugelegt, dass ihr bei diesem Turnier einiges zuzutrauen ist. Erst recht nach diesem Match.