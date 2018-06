New York (SID) - Die frühere Nummer eins Andy Roddick wird seine Tennis-Karriere nach den derzeit in New York stattfindenden US Open beenden. An seinem 30. Geburtstag am Donnerstag teilte der Amerikaner seine Entscheidung bei einer Pressekonferenz in Flushing Meadows mit.

"Das wird mein letztes Turnier sein. Ich spüre, dass es die richtige Zeit ist", sagte der US-Open-Sieger von 2003: "Ich will nicht nur auf der Tour existieren. Da sind andere Dinge außerhalb des Courts, die mich interessieren."

Am Freitag bestreitet Roddick beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres sein Zweitrundenmatch gegen den Australier Bernard Tomic. Der Weltranglisten-22. aus Omaha/Nebraska stand dreimal im Finale von Wimbledon (2004, 2005, 2009) und verlor jeweils gegen Roger Federer aus der Schweiz.

Roddick hat in seiner zwölfjägrigen Karriere insgesamt 32 Titel gewonnen und rund 20,5 Millionen Dollar an Preisgeld gewonnen. Insgesamt stand er 13 Wochen an der Spitze des Rankings.