Washington (dpa) - Das Buch eines US-Elitesoldaten über den Einsatz gegen Terroristenchef Osama bin Laden gerät ins Visier von Juristen des Pentagons. Nach US-Presseberichten wollen die Militärs jetzt prüfen, ob in dem Buch auch Details über Einsatzpläne oder -Methoden enthalten sind, die als geheim einzustúfen sind. In einem Schreiben an den Verlag und den Autor kündigt der Leiter der Militärabteilung des Pentagons, Jeh Charles Johnson, den Einsatz «aller rechtlichen Möglichkeiten» an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.