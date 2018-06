Tampa (dpa) - Der US-republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney will Amerika im Falle seiner Wahl wieder nach oben führen. In seiner Antrittsrede auf dem Parteitag der Konservativen in Tampa kündigte er an, die Arbeitslosigkeit zu halbieren und den Staatshaushalt auszugleichen. Kommentatoren im In- und Ausland beurteilten die Rede als solide, aber nicht als rhetorisches Glanzstück. Die «Washington Post» bilanzierte: Romney habe Obamas Versagen viel klarer beschrieben als die eigenen Pläne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.