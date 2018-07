Ghasni (AFP) Bei einem Bombenanschlag vor einem NATO-Stützpunkt in Afghanistan sind mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich am Samstagmorgen in der Nähe des Tors des Stützpunkts in Sajedabad in die Luft gesprengt und so den Weg für einen Laster mit Sprengstoff frei gemacht, teilte ein Sprecher der Regionalregierung in der Provinz Wardak mit. Bei den beiden Explosionen seien sechs Zivilisten getötet worden, sechs weitere Zivilisten seien verletzt worden.

