Boston (dpa) - Für Markus Kuhn ist der Traum von der National Football League (NFL) wahr geworden. Der 26-jährige Defensive Tackle hat den Sprung in den 53 Profis umfassenden Saisonkader der New York Giants. Der Meister hatte Kuhn im April in der siebten Runde der Draft ausgewählt.

Zuvor hatte der Weinheimer für die Collegemannschaft von North Carolina State gespielt. Im Trainingscamp konnte Kuhn Giants-Trainer Tom Coughlin überzeugen und darf nun beim Saisonauftakt des Titelverteidigers daheim gegen die Dallas Cowboys auf sein NFL-Debüt hoffen.

«Ich freue mich für Markus. Ein weiterer Deutscher in der NFL, vielleicht bringt das unseren Sport in der Heimat ein bisschen voran», sagte Sebastian Vollmer der Nachrichten-Agentur dpa. Vollmer war seit seinem Debüt 2009 bei den New England Patriots der einzige deutsche NFL-Profi gewesen. Der Right Tackle aus Kaarst gehört erwartungsgemäß zum Saisonaufgebot des Vizemeisters. Am Freitag mussten alle 32 NFL-Teams ihre endgültigen Kader benennen.