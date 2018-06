Dubai (AFP) Tausende Anhänger der schiitischen Opposition in Bahrain haben am Freitag für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert. Die Menschen versammelten sich nahe der Hauptstadt Manama und forderten unter anderem die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Nabil Radschab, der Mitte August wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Es war das erste Mal seit mehr als zwei Monaten, dass wieder eine Demonstration in der Golfmonarchie stattfand.

