Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat Kanzlerin Angela Merkel einen Staatsbesuch in Griechenland nahegelegt. Weder sei die deutsche Bundeskanzlerin in Athen gewesen noch hätten andere europäische Regierungschefs die Notwendigkeit gesehen, Griechenland zu besuchen, sagte er der «Welt am Sonntag». Das sei eine beschämende Entwicklung. Steinmeier brachte zugleich einen Zahlungsaufschub für Griechenland ins Gespräch, wenn dadurch die Rückzahlung von Schulden wahrscheinlicher werde.

