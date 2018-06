Berlin (dpa) - Neuling Eintracht Frankfurt ist ein perfekter Start in die 50. Saison der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Hessen gewannen am 2. Spieltag bei 1899 Hoffenheim mit 4:0 und setzten sich mit der Maximalausbeute von sechs Punkten vorerst an die Spitze der Tabelle.

Titelverteidiger Borussia Dortmund musste dagegen am Samstag mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg einen ersten leichten Dämpfer hinnehmen. Aufsteiger Fortuna Düsseldorf trennte sich im rheinischen Derby von Borussia Mönchengladbach mit 0:0.

Zu sicheren Heimsiegen kamen der FC Schalke 04 beim 3:1 gegen den FC Augsburg und Bayer Leverkusen, das den SC Freiburg mit 2:0 bezwang. Werder Bremen gewann im 97. Nordderby gegen den Hamburger SV ebenfalls mit 2:0. Der HSV ist ebenso wie 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg noch ohne jeden Punktgewinn.

Meister Dortmund wankte in Nürnberg kurz, überstand aber auch das 30. Bundesliga-Spiel nacheinander seit September 2011 ohne Niederlage. Jakub Blaszczykowski glich fünf Minuten vor der Pause die Führung der Franken durch ein Kopfballtor von Tomas Pekhart (31.) aus. Der «Club» verdiente sich das Remis durch eine engagierte Leistung und hat nun ebenso wie der BVB vier Zähler auf dem Konto.

Schalke 04 ließ auch ohne seine Neuverpflichtung Ibrahim Afellay in der Startformation gegen Augsburg nichts anbrennen. Tore von Kyriakos Papadopolulos (33.), Jermaine Jones (46.) und Klaas-Jan Huntelaar (72.) waren Ausdruck der königsblauen Überlegenheit. Torsten Oehrl verkürzte elf Minuten vor dem Ende für die Schwaben. Kurz vor Schluss gab auch der aus Barcelona geholte Afellay noch sein Bundesliga-Debüt.

Noch ohne Rückkehrer Rafael van der Vaart und auch weiter ohne Punkt - der Hamburger SV schaffte bei Werder Bremen die erhoffte Trendwende nicht. Aaron Hunt (51./Foulelfmeter) und Nils Petersen (67.) sicherten den Bremern den ersten Liga-Sieg dieser Saison. In der 42. Minute war Hunt mit einem weiteren Foulelfmeter an HSV-Schlussmann Rene Adler gescheitert.

Bei der Heimpremiere nach 5572 Tagen Erstliga-Abstinenz kam Rückkehrer Düsseldorf nicht über ein torloses Remis gegen Gladbach hinaus. Vor 29 999 Zuschauern verpasste die Fortuna durch Schwächen im Abschluss einen möglichen Sieg. Drei Tage nach dem Playoff-Aus in der Champions League bei Dynamo Kiew boten auch die Gladbacher keine überzeugende Vorstellung. Bei der Partie blieben 24 000 Plätze leer. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte die Fortuna unter anderem wegen der Ausschreitungen im Relegationsspiel gegen Hertha BSC für die ersten beiden Saison-Heimpartien mit einem Fan-Teilausschluss bestraft.

Mit dem 2:0 gegen den SC Freiburg gelang Bayer Leverkusen eine überzeugende Wiedergutmachung für den holprigen Saisonauftakt. Gonzalo Castro (8.) und Neuzugang Philipp Wollscheid (54.) erzielten die Treffer gegen über weite Strecken harmlose Breisgauer.

Nach dem überzeugenden Auftritt zum Saisonstart gegen Leverkusen bot die Frankfurter Eintracht auch in Sinsheim erfrischenden Offensivfußball und fuhr verdient den zweiten Sieg ein. Alexander Meier (39./83.-Foulelfmeter), Pirmin Schwegler (43.) und Martin Lanig (90.) überlisteten Nationaltorhüter Tim Wiese im Hoffenheimer Kasten.

Während der Aufsteiger ungewohnte Höhenluft schnuppert, setzt sich die Talfahrt bei den Badenern fort. Neben den Punkten verlor 1899 auch noch Sejad Salihovic (70.) und Stephan Schröck (74.) jeweils durch Gelb-Rote Karten. Hoffenheim erlitt im dritten Pflichtspiel der Saison die dritte Niederlage.