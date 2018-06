Köln (dpa) - Nach Anfeindungen von mutmaßlichen Hooligans gegen den früheren Kölner Fußball-Profi Kevin Pezzoni hat sich der Club erneut klar gegen Gewalt ausgesprochen und Konsequenzen angekündigt. Derartige Täter würden wie in der Vergangenheit konsequent ausgesperrt, sagte FC-Präsident Werner Spinner. Pezzoni wurde zuletzt durch Hooligans massiv bedroht. Im Februar hatte ihn ein Unbekannter tätlich angegriffen - Pezzoni erlitt einen Nasenbeinbruch. Zwei Tage vor der beidseitigen Vertragsauflösung am Freitag hatte Pezzoni den Verein «über Vorgänge in seinem persönlichen Umfeld informiert».

