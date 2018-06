Brüssel (dpa) - Bei Protesten gegen die vorzeitige Freilassung der Ex-Frau von Kinderschänder Marc Dutroux ist es im belgischen Malonne zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen Steine und rissen Absperrungen der Polizei um. Die Polizisten griffen zu Gummiknüppeln und Pfefferspray. Zwei Menschen wurden vorläufig festgenommen. In der Nähe des Klosters, in dem Michelle Martin seit Beginn der Woche lebt, hatten etwa 100 Menschen protestiert. Dutroux hatte in den 90er Jahren sechs Mädchen entführt und gefoltert, vier von ihnen starben.

